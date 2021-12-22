РИАМО - 22 дек. Столичное правительство приняло решение об утверждении нормативов бюджетного финансирования школ и детских садов города на следующий год, на это предусмотрены допсредства в 7,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

С начала 2022 года размеры подушевых нормативов финансирования образовательных учреждений в мегаполисе проиндексируют на 3,1%. На ученика 1-4 классов данные нормативы составят 139 тыс. рублей, на ученика 5-9 классов – 160 тыс. рублей, на 10- и 11-тиклассников – 180 тыс. рублей.

Также на воспитанника детского сада такой норматив в 2022 году составит 191 тыс. рублей, а на дошкольника, который посещает группы кратковременного пребывания – 77,3 тыс. рублей.

Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества образования в мегаполисе, а также обеспечит повышение зарплаты учителям и иным работников сферы образования.