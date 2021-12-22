РИАМО - 22 дек. Власти столицы присвоили статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда 4 строительным проектам за пределами Третьего транспортного кольца. В рамках них инвесторы создадут около 6,7 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Инвесторы в рамках проектов построят объекты недвижимости общей площадью 261,3 тыс. кв. м. Инвестиции составят 21,7 млрд рублей.

ООО «СЗ «Три Эс Констракшн» («3С Групп») возведет торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка». Там будет создано 1,6 тыс. рабочих мест. АО «СЗ «Рублево-Архангельское» возведет офисное здание около деревни Захарково. Там появится 1,5 тыс. рабочих мест.

АО «СЗ «Зеленоградский» (ГК «ПИК») построит 4 детсада и 4 школы в Московском, Саларьеве и Сосенском, около деревни Николо-Хованское, в Ильменском проезде (САО), на Озерной улице (ЗАО). Будет организовано 0,75 тыс. рабочих мест.

ООО «СЗ «Перспективные инвестиции» возведет технологический промышленный парк в Краснопахорском. Там будет 2,8 тыс. рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца предполагает предоставление льгот инвесторам. Благодаря программе будет обеспечена комплексная сбалансированная застройка новых районов за пределами ТТК, снижены маятниковая миграция и дефицит рабочих мест.

Сейчас в рамках программы одобрены проекты, в рамках которых будут привлечены инвестиции более чем в 83 млрд рублей. Это позволит организовать более 28 тыс. рабочих мест.