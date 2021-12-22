РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Рабочие завершили ремонт в Климовском подразделении Подольской подстанции скорой медицинской помощи, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

В Климовском подразделении Подольской подстанции скорой медицинской помощи завершены ремонтные работы. В текущем году они проводились на средства, дополнительно выделенные из регионального бюджета по решению губернатора Московской области.

Отремонтированы фасад, входная группа, выполнены сантехнические и электромонтажные работы. В части помещений строители заменили потолки, напольное покрытие. Произведен ремонт гаража.