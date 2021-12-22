РИАМО - 22 дек. Для того, чтобы заразиться коронавирусом на новогоднем корпоративе, достаточно только одного инфицированного на празднике, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

А для того, чтобы устроить безопасное мероприятие для сотрудников, его нужно провести в отдельном, а не общем зале.

«Огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, то есть клубы и рестораны, – это места, где есть все условия для быстрой передачи коронавирусной инфекции. Достаточно одного заразившегося человека, чтобы «накрыть» инфекцией всю массу людей. Если встречаются 5-6 человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии – это большой риск», – сказал Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.

Кроме того, важным условием безопасного праздника является приглашение на мероприятие только привитых от коронавируса сотрудников.