РИАМО - 22 дек. Сотрудники полиции Одинцовского городского округа задержали похитителя ювелирных украшений. Мужчина украл драгоценности на сумму более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О краже правоохранителям сообщила жительница Одинцовского городского округа. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД установили личность подозреваемого и при поддержке росгвардейцев задержали его по месту жительства.

Похитителем оказался 22-летний житель Ярославля. В течение некоторого времени он проживал у потерпевшей. Когда та отсутствовала дома, мужчина украл ее золотые сережки, кольца с бриллиантами, цепочку и ожерелье с драгоценными камнями, а затем скрылся.

Часть похищенного он успел продать, другие украшения спрятал в своей квартире. В отношении него было возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина находится под стражей.