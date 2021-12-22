РИАМО - 22 дек. Московским областным УФАС России в отношении АО «Оборонэнерго» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В адрес управления обратился житель села Петровское поселка городского типа Калининец Наро-Фоминского округа. Он пожаловался на несоблюдение компанией Правил технологического присоединения.

В результате проведения административного расследования по делу об административном правонарушении УФАС установило, что организацией нарушены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.