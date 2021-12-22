РИАМО - 22 дек. На территории Москвы и Подмосковья продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице и Подмосковье предупреждение будет действовать до 22 часов 23 декабря. До этого ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Такая же картина наблюдается в Тамбовской, Тверской, Ярославской, Липецкой, Курской и других областях ЦФО.

Минувшая ночь стала самой холодной для 22 декабря за последние 54 года. В Подмосковье температура опустилась до минус 28,8 градуса.