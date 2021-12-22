РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Проблемный дом в ЖК «Спасский мост» достроили в подмосковном Красногорске, Главгосстройнадзор Московской области выдал ЗОС объекту, который строился 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Застройщик ООО «Облторгуниверсал» начал работы по возведению дома в 2014 году, завершить их планировал в 2019 году, однако в связи с финансовыми трудностями темпы строительства были значительно снижены. Главгосстройнадзор провел ряд проверок, в связи с выявленными трудностями с теплоснабжением строительство объекта взято на особый контроль. Ввод секций высокой степени готовности был разделен на несколько этапов.

В связи с отсутствием динамики строительства корпуса 10.2 Главгосстройнадзор инициировал еще одну внеплановую проверку. Строительство секции возобновилось в сентябре 2021 года после привлечения инвесторов.

«Главгосстройнадзором Подмосковья осуществлялся постоянный мониторинг темпов строительных работ, количества рабочих и техники на строительной площадке по скорректированному графику производства работ. В ближайшее время права 488 дольщиков корпуса 10.2 будут восстановлены», - прокомментировал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Теперь права 1 532 дольщиков ЖК «Спасский мост» восстановлены. Заключения о соответствии остальным секциям жилого корпуса были выданы Главгосстройнадзором в 2020 году.