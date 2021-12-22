РИАМО - 22 дек. Торговый представитель США Кэтрин Тай в своем докладе назвала практику импортозамещения и преференций для российских услуг и товаров нарушением правил Всемирной торговой организации, сообщает Газета.ru.

Россию подвергли критике за несоблюдение обязательств перед ВТО и расширении контроля государства над экономикой. В частности, в своем докладе Тай отметила отход РФ от недискриминационных практик ВТО, открытости торговли, предсказуемости и справедливой конкуренции.

По мнению американского торгового представителя, нарушение норм и правил ВТО лишает американских рабочих и предпринимателей возможности честной конкуренции и ставит их в менее выгодные экономические условия.

В офисе Тай отметили, что ведомство во взаимодействии с партнерами использует инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе.