РИАМО - 22 дек. Минцифры РФ планирует ввести обязательную двухфакторную идентификацию пользователей «Госуслуг», сообщает в среду газета «Известия».

С начала пандемии количество пользователей портала выросло до 100 млн. При этом 90% из них используют только однофакторную идентификацию и слабый с точки зрения защиты пароль.

Вместе с ростом функционала сервиса больший интерес к аккаунтам пользователей стали проявлять мошенники. Чтобы усилить защиту данных в профиле на «Госуслугах», следует активировать двухфакторную защиту – при авторизации на телефон, привязанный к порталу, будет приходить код. Вход в аккаунт будет возможен только с его помощью. Включить такую систему защиты можно в личном кабинете на сайте.

У тех пользователей, которые не активируют этот способ защиты, в 2022 году двухфакторную аутентификацию планируют включить в обязательном порядке. Изменения в законодательство по этому поводу примут в наступающем году.

Идею Минцифры поддерживают в Госдуме. Глава комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что такое решение поможет усилить защиту аккаунтов граждан.

Обязательная двухфакторная идентификация профилей распространена по всему миру в связи с повышением значимости персональной информации в интернет-профилях. Как считает гендиректор компании Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский, пользователи не спешат осваивать новые технологии и средства защиты.

«И это связано с низким уровнем цифровой гигиены, особенно актуальной для людей старшего поколения как наиболее уязвимого для злоумышленников сегмента», – добавил Агринский.

Считается, что сегодня одним из самых распространенных паролей является комбинация «123456». Многие сайты сегодня не допускают такую защиту.

Потеря контроля над аккаунтом «Госуслуг» раньше имела небольшие риски, ведь там хранилась лишь часть персональных данных, считает эксперт Евгения Лазарева. Однако с появлением новых функций вероятность понести большой ущерб выросла.

«Сейчас с расширением функционала растет и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества. Двухфакторная авторизация — это уже обыденность, как в почтовых, так и в банковских приложениях, соцсетях», – подчеркнула Лазарева.

Эксперты считают, что введение обязательной двухфакторной аудентификации не поможет полностью справиться с мошенничеством. Тем не менее, это существенно снизить его опасность.