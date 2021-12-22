РИАМО - 22 дек. В разделе «Услуги» мобильного приложения «Моя Москва» теперь отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было раньше, сообщается на официальном сайте мэра города.

При этом наиболее востребованные у пользователей услуги и сервисы отображаются на странице первыми.

Между тем, услуги схожей тематики отметили значками одинакового цвета. При этом остальные разделы приложения остались без изменений. В настоящее время самыми востребованными являются разделы «Мои платежи» и «Новости».

Приложение «Моя Москва» доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery. Оно заработало в 2019 году. С тех пор его установили свыше 3 млн раз.