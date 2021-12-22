РИАМО - 22 дек. Предпринимателям стало проще подавать заявки на получение грантов и субсидий на портале Московского инновационного кластера, основные онлайн-формы теперь заполняются автоматически, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Раньше пользователям приходилось каждый раз заполнять все поля в онлайн-форме вручную. <…> Мы упростили подачу заявок», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Кроме того, на портале стало проще работать с документами, которые нужны для предоставления мер поддержки. Теперь можно выбрать файл из библиотеки на i.moscow, а не искать его в памяти компьютера.

Возможность подать онлайн-заявку на получение грантов и субсидий на портале i.moscow появилась в 2020 году. На сегодняшний день ею воспользовались более 10 тысяч раз. В настоящее время предприниматели могут подать онлайн-заявку на 21 меру поддержки.