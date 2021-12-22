РИАМО - 22 дек. Завершен второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, окончание всех ремонтных работ запланировано на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе второго этапа реконструкции также ввели в эксплуатацию резервуары для сточных вод, реконструировали здание главного машинного зала.

Для улучшения качества воды, возвращаемой в природу, смонтировали установки ацидофикации. Они необходимы для удаления фосфора. Кроме того, во избежание неприятных запахов на объектах установили оборудование очистки вентиляционных выбросов.