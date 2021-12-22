РИАМО - 22 дек. На Троицкой линии метро стартовала проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тоннелепроходческому комплексу «Марина» диаметром 6 м предстоит проложить тоннель длиной почти 2,5 км», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проходка тоннеля пройдет в условиях плотной городской застройки. Участок Троицкой линии от станции «Новаторская» до «Крымской» позволит интегрировать ТиНАО в транспортный каркас города.

В настоящее время на центральном участке будущей линии на станциях «Вавиловской», «Академической» и «Крымской» рабочие занимаются выносом инженерных сетей.

На первом участке Троицкой ветки возведут пять станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри». Готовность этого участка линии составляет порядка 46%. При этом общая протяженность линии будет достигать около 40 км.