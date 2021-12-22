РИАМО - 22 дек. Издание РЕН-ТВ опубликовало видео инцидента с участием отца девятилетней студентки психологического факультета МГУ Евгения Теплякова.

На кадрах ролика видно, что мужчина пытается пройти в вуз и просит сотрудников университета отпустить его. Другие участники конфликта не пускают отца студентки.

По имеющейся информации, его дочь Алиса Теплякова в этот день сдавала экзамен, а отец ждал ее на посту охраны. Когда девочка вышла из аудитории огорченной, выяснилось, что она дала неправильный ответ.

Мужчина разозлился и попытался прорваться внутрь, однако работники университета не пускали его. Также сотрудники образовательного учреждения вызвали правоохранителей.

Ранее Евгений Тепляков уже конфликтовал с вузом. В частности, он напал на завкафедрой.