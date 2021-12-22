РИАМО - 22 дек. С 25 декабря по 31 января 2022 года посетили ВДНХ могут принять участие в экскурсии «Новогодние традиции выставки», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гид расскажет, как в разное время на ВДНХ встречали главный зимний праздник, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и какие фестивали проходили на территории выставки.

Кроме того, гости также узнают о традиционных зимних забавах на ВДНХ, а еще факты о самом большом катке столицы и фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок». Начало экскурсий в 10:30 в информационном центре в арке главного входа. Подробная информация и билеты доступны на сайте ВДНХ.

Узнать об истории создания ВДНХ также можно на экскурсии с посещением Музея гаража особого назначения ФСО России. Посетители увидят автомобили Николая II, Иосифа Сталина и других лидеров государства. Попасть на экскурсию «ВДНХ особого назначения» можно по субботам, начало в 15:30.