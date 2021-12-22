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Как пережить новогодние праздники: советы психологов

Как провести праздники без ущерба психологическому здоровью и порадовать себя в новогодние каникулы, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Возврат в детство

© РИАМО,   Николай Корешков

Новый год и зимние каникулы – это время, в которое в любом человеке может пробудиться внутренний ребенок. Кандидат психологических наук Татьяна Сулима в преддверии праздников советует сделать несложное упражнение.

«Вспомните, как вы любили в детстве встречать праздники и какие у вас были желания, фантазии и мечты. Для этого закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте свой центр, дышите в него, а потом войдите в него и очутитесь в детстве», – говорит Сулима.

В этом состоянии можно вспомнить все тонкости лучшего праздника, свои любимые занятия, увлечения, друзей и фантазии. Возможно, это будут воспоминания, связанные с утренниками в детском саду, с прогулками в парке, катание на горке, на коньках, хождение в гости, общение с друзьями под вкусное угощение и так далее.

Все эти воспоминания и их детали нужно записать. А потом, на новогодних каникулах, необходимо дать своему внутреннему ребенку вволю позаниматься тем, что он хочет, таким образом вернувшись в детство.

«Одного-двух дней вполне достаточно, но вы удивитесь, насколько хорошо себя будете чувствовать», – отмечает эксперт.

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2

Разнообразные дела

© РИА Новости,   Антон Денисов

Как говорит психолог Вера Данилова, полноценный отдых наступает в состоянии физического и психологического комфорта. Ему будет способствовать разнообразие видов деятельности в разных сферах, например, периодов общения с близкими и времени наедине собой, физической активности и умственной.

«Важно прислушиваться к своим потребностям и стараться удовлетворять их. Не стоит резко на время каникул менять свой образ жизни – это вряд ли поможет отдохнуть, скорее вызовет состояние стресса, так как изменения требуют сил на адаптацию», –  объясняет Вера Данилова.

Кроме того, говорит психолог, для качественного отдыха выбранная деятельность должна приносить удовольствие. Занятие хобби, посещение городских новогодних ярмарок, поездки за город или домашние киносеансы – все, что нравится лично вам, принесет положительные эмоции и поможет восполнить психическую энергию.

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3

Отказ от жесткого планирования

В преддверии длинных зимних каникул многие стараются распланировать каждый свой день. Одни собираются отдать это время незавершенным проектам, другие – непрочитанным книгам и недослушанным курсам. Третьи хотят разобраться с рабочими делами, которые не удалось закончить в будние дни.

«При таком подходе теряется сама идея праздников и каникул. Ведь отдых – это не всегда смена деятельности и активности. Большинство из нас нуждается именно во времени для восстановления. Выбранная активность должна восстанавливать силы, а не истощать их», – говорит врач-психотерапевт Арсений Гусев.

Как объясняет эксперт, из-за жесткого планирования новогодние праздники – потенциальное время для восстановления ресурса – превращаются в очередной забитый планами и делами период. А любые отхождения от этого списка неизбежно приводят к еще большему стрессу, упадку сил и даже депрессивным состояниям: «я даже праздники не могу провести хорошо», «я все запорол», «у меня ничего не получается».

«Я советую относиться к праздникам, как ко времени, когда вы можете делать что-то, что не вызывает напряжения, а доставляет радость, спокойствие и желательно счастье. Очень важно прислушаться к себе», – объясняет Арсений Гусев.

Для кого-то отдых действительно бывает только активным, например, горнолыжный спорт, походы по галереям и музеям. Для других заветное слово «отдых» – это пассивное времяпрепровождение в кровати с книгой или за сериалом. По словам Арсения Гусева, в этом нет ничего предосудительного, хотя современное медиапространство говорит о результативности буквально во всем и даже в отдыхе. На самом деле, самый результативный отдых должен восстанавливать человека, а не наоборот.

«Банальный пример – в праздничные дни мы ходим в гости или зовем в гости родственников и друзей. Это не всегда лучший способ восстановиться. Приход гостей знаменует собой уборку до и после мероприятия, готовку и подачу многочисленных блюд, посиделки до поздней ночи», – говорит врач-психотерапевт.

Подобные истории – одна из причин, почему праздники превращаются в стресс. Поэтому Арсений Гусев в период зимних праздников советует проявлять внимание к себе.

«Ваш отдых – это только ваш отдых», – заключает специалист.

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Список удовольствий

© сайт мэра Москвы,   М. Денисов

Клинический психолог Наталия Куцова перед новогодними каникулами советует составить список удовольствий, которые приносят вам энергию и силу – тех занятий, которым вы посвятите время на зимних каникулах. Учитывая, что мозг человека игнорирует все скучное, то первое правило составления списка – занятия должны быть интересными и любопытными лично для вас.

Как отмечает собеседница РИАМО, лучше всего в жизни запоминаются те моменты, в которых задействованы сразу несколько чувств восприятия, где человек получает больше всего ощущений и эмоций. И список занятий на зимние каникулы нужно составлять, обязательно учитывая этот пункт.

«Подумайте над тем, что вам дает больше всего энергии и силы. Хочется напомнить, что здесь важно пофантазировать и прочувствовать. Хочется вам пойти на встречу с друзьями, потому что вас туда зовут, или большее удовольствие вы получите от кофе в одиночестве?», – говорит Наталия Куцова.

Составляя свой список, помните о том, что у каждого человека разная электропроводимость мозга – именно поэтому мы все по-разному воспринимаем информацию и ощущения из внешнего мира. И организовывая свои каникулы с учетом ваших ценностей и желаний, тот же подход применяйте и для организации досуга детей.

«Тогда «обязательно нужно заняться изучением математики с ребенком», может не войти в ваши планы. А обязательный поход в театр заменит редкое ничегонеделанье дома», – отмечает психолог.

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5

Семейный совет

  pixabay.com

Впрочем, планируя предстоящие зимние каникулы, стоит учитывать не только свои желания, но и желания других членов семьи. Семейный и перинатальный психолог Екатерина Христюк в связи с этим предлагает выполнить упражнение, которое поможет подготовиться к предстоящим новогодним праздникам.

«Спросите себя и остальных членов семьи, как бы вы хотели провести эти каникулы и чем интересным хотели бы заняться. Напишите все места, которые вы давно хотели посетить в той локации, в которой планируете провести каникулы», – рассказывает Христюк.

Это могут быть парки, заповедники, какие-то курорты, магазины, кафе и рестораны. Эксперт советует просто записать все идеи и локации.

«Напишите активности, учитывая интересы членов семьи, которыми бы вы хотели заняться: поиграть в настольные игры, пригласить к себе гостей. И обязательно во время каникул уделите время семейным традициям и ритуалам – они всегда сплачивают, приносят удовольствие», – говорит психолог.

Но не стоит забывать, что спонтанность тоже важна, напоминает Христюк. И в день, когда вы решите пойти в зоопарк по своему каникулярному расписанию, подумайте: может быть, вы сильнее хотели сходить в кино. А раз так, позвольте себе поменять планы на ходу.

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