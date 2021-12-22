Как пережить новогодние праздники: советы психологов

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Новый год и зимние каникулы – это время, в которое в любом человеке может пробудиться внутренний ребенок. Кандидат психологических наук Татьяна Сулима в преддверии праздников советует сделать несложное упражнение.

«Вспомните, как вы любили в детстве встречать праздники и какие у вас были желания, фантазии и мечты. Для этого закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте свой центр, дышите в него, а потом войдите в него и очутитесь в детстве», – говорит Сулима.

В этом состоянии можно вспомнить все тонкости лучшего праздника, свои любимые занятия, увлечения, друзей и фантазии. Возможно, это будут воспоминания, связанные с утренниками в детском саду, с прогулками в парке, катание на горке, на коньках, хождение в гости, общение с друзьями под вкусное угощение и так далее.

Все эти воспоминания и их детали нужно записать. А потом, на новогодних каникулах, необходимо дать своему внутреннему ребенку вволю позаниматься тем, что он хочет, таким образом вернувшись в детство.

«Одного-двух дней вполне достаточно, но вы удивитесь, насколько хорошо себя будете чувствовать», – отмечает эксперт.

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