РИАМО - 22 дек. Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в сентябре-ноябре 2021 года достиг 1,4 трлн рублей, превысив на 58,3% результат сентября-ноября 2020 года и на 41,5% – 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На осенние месяцы пришелся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 млрд рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 трлн рублей», — сказал Ефимов.

Большинство отраслей показали рост выручки по сравнению с тремя осенними месяцами 2019 года.

«Оборот наиболее пострадавших сегментов торговли в сентябре-ноябре 2021 года вырос на 83,7% к тому же периоду 2019 года. Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг – его выручка увеличилась на 64% по сравнению с осенью 2019 года», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.