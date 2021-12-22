РИАМО - 22 дек. На внешней стороне 29 км МКАД произошло ДТП с участием двух самосвалов и контейнеровоза. В аварии погибло два человека, еще один получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло недалеко от железнодорожной станции «Булатниково» в 5:05. Водитель одного самосвала буксировкой тянул другой. В определенный момент водитель самосвала-тягача остановил машину, вышел на проезжую часть и остановился позади буксируемого самосвала. Тогда в стоящие грузовики врезался контейнеровоз.

В результате аварии погиб мужчина, который находился на проезжей части, и водитель, который управлял контейнеровозом. Водитель второго самосвала в момент ДТП находился в кабине своей машины. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу.

Сейчас дорожное движение на этом участке затруднено.