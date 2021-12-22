РИАМО - 22 дек. Агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты рассмотрят введение жестких мер в отношении российского импорта, если РФ совершит «вторжение» на Украину, пишет в среду газета «Известия».

Американское издание со ссылкой на свой источник в администрации президента сообщает, что новые санкции могут ограничить импорт в Россию смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей.

Меры воздействия обсудят на встрече в Белом доме в среду. Они дополнят уже введенные санкции в отношении РФ. Отмечается, что их целью является влияние на российских потребителей и промышленные предприятия.

Новые меры будут использовать те же инструменты, которыми пользовалась администрация бывшего президента США Дональда Трампа и, которые продвинула администрация Джо Байдена при блокировке доступа компании Huawei к передовым полупроводникам.

Руководство США намерено проконсультироваться со своими партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить введение экспортного контроля в отношении России.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить Евросоюз ввести новые санкции против энергетического сектора РФ при ее нападении на Украину. Тогда воздействовать на Россию предлагали с помощью отключения страны от платежной системы SWIFT.