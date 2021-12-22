РИАМО - 22 дек. Температура воздуха минувшей ночью опустилась в Подмосковье до минус 28,8 градуса, в Москве до минус 25,1 градуса. Таким образом, эта ночь стала самой холодной для 22 декабря за последние 54 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 (градуса – ред.), в центре города, на Балчуге, минус 19,6, в Строгине – минус 22, в Тушине и Бутове – минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 году минимальная температура составила -22,8)», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Кроме того, в новой Москве (Михайловское) столбики термометра опустились до минус 25,1 градуса. Еще холоднее было в Подмосковье. Самые низкие показатели оказались в Черустях, где температура воздуха упала до минус 28,8 градуса. В Электроуглях столбики термометра опустились до минус 26,3 градуса, а в Электростали до минус 26,1 градуса.



Окончательные цифры минимальной температуры будут известны после 9 часов.