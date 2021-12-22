Северо‑Восточная хорда и М‑12: главные дорожные стройки 2022 года в Московском регионе

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Фото, сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Ежегодно в столице и Подмосковье строятся сотни километров дорог. Это не просто дорожное полотно, а сложные инженерные сооружения с тоннелями, развязками, мостами и путепроводами. О самых значимых проектах 2022 года читайте в материале РИАМО.

С каждым годом темпы дорожного строительства в Москве набирают обороты. Благодаря интенсивному созданию новых дорог и реконструкции существующих доля перегруженных участков на магистральной сети в столице за последние десять лет сократилась на 18%, а среднее время поездки уменьшилось на девять минут. В общей сложности с 2011 года в городе построено более тысячи километров дорог.

В 2021 году в столице было построено 32 дорожных объекта. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, это вдвое превышает количество объектов дорожно-мостового строительства, запланированных к вводу за год. Такого показателя удалось достигнуть за счет повышения производительности труда и применения новых технологий.

«Москва набрала стабильно высокие темпы по строительству дорог и дорожной инфраструктуры, с 2022 до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 километра дорог, 89 транспортных сооружений и 50 пешеходных переходов», – отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Большой объем строительства запланирован также в Новой Москве. Здесь в течение трех следующих лет будет построено более 70 километров дорог и семь транспортных сооружений.

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