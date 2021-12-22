Северо‑Восточная хорда и М‑12: главные дорожные стройки 2022 года в Московском регионе

Высокие темпы строительства
Ежегодно в столице и Подмосковье строятся сотни километров дорог. Это не просто дорожное полотно, а сложные инженерные сооружения с тоннелями, развязками, мостами и путепроводами. О самых значимых проектах 2022 года читайте в материале РИАМО.
С каждым годом темпы дорожного строительства в Москве набирают обороты. Благодаря интенсивному созданию новых дорог и реконструкции существующих доля перегруженных участков на магистральной сети в столице за последние десять лет сократилась на 18%, а среднее время поездки уменьшилось на девять минут. В общей сложности с 2011 года в городе построено более тысячи километров дорог.
В 2021 году в столице было построено 32 дорожных объекта. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, это вдвое превышает количество объектов дорожно-мостового строительства, запланированных к вводу за год. Такого показателя удалось достигнуть за счет повышения производительности труда и применения новых технологий.
«Москва набрала стабильно высокие темпы по строительству дорог и дорожной инфраструктуры, с 2022 до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 километра дорог, 89 транспортных сооружений и 50 пешеходных переходов», – отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Большой объем строительства запланирован также в Новой Москве. Здесь в течение трех следующих лет будет построено более 70 километров дорог и семь транспортных сооружений.
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Запуск хорды и участков рокады
Один из ключевых проектов дорожной инфраструктуры Москвы, строительство которого подойдет к концу в следующем году, – Северо-Восточная хорда. Эта бессветофорная магистраль напрямую свяжет север, восток и юго-восток города, отмечают в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство Северо-Восточной хорды в третьем квартале следующего года. На данный момент объект готов уже более чем на 80%. Построено восемь из 11 участков магистрали длиной 98,6 километра.
Просторная дорога пройдет от новой трассы М11 Москва – Санкт-Петербург до Косинской эстакады и соединит крупные автомобильные магистрали: шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.
Ожидается, что с запуском хорды снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо (ТТК) в восточном секторе столицы. Также сократится протяженность перегруженных участков магистралей на 71 километр и общегородской пробег на 40 тысяч машин в час, улучшится экологическая ситуация в районах Богородское, Сокольники и Басманный.
Благодаря хорде появятся дополнительные въезды-выезды из города на федеральные автомобильные дороги Москва – Ногинск – Казань, Москва – Санкт-Петербург и МКАД.
В 2022 году продолжится строительство Южной рокады – трассы длиной 40 километров, которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Некоторые участки будут вводиться уже в следующем году по мере готовности. Как добавляют в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, новая трасса станет дублером МКАД и ТТК и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».
Реконструкция развязок
В 2022 году завершится долгожданная реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, на сегодняшний день ведется реконструкция четырех развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.
«Одну из них – на пересечении с Осташковским шоссе – мы запустим уже в следующем году», – сказал Загрутдинов.
Обновление развязок позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на кольцевой автодороге и прилегающих к ней трассах. В частности, запуск транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе на северо-востоке столицы позволит увеличить пропускную способность этого участка московской кольцевой автодороги на 20%.
Помимо этого, продолжится модернизация развязок на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, а также с Липецкой улицей. Отметим, что за последние 11 лет были модернизированы 18 развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей.
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Дороги в Подмосковье
Не менее масштабная работа по строительству новых дорог и реконструкции старых запланирована на будущий год и в Подмосковье. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры Московской области, в 2022 году в регионе построят 13 региональных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Общая протяженность новых автодорог составит порядка 40 километров. В период 2022-2023 годов на территории Московской области будут реализованы семь федеральных объектов общей протяженностью свыше 127 километров.
На ремонт и реконструкцию дорог, а также на поддержание транспортной инфраструктуры в 2022 году из бюджета Московской области будет выделено 63 миллиарда рублей.
«Задач много, в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30% по сравнению с 2021 годом», – отмечает председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Так, в 2022 году закончится строительство участка Северного обхода Лобни, который свяжет Дмитровское и Рогачевское шоссе. Благодаря запуску путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления жители Лобни получат еще один выезд из города. Это избавит горожан от бесконечных пробок, позволит городу развиваться и улучшит качество жизни людей.
Общая же протяженность Северного обхода Лобни составит восемь километров. Движение автотранспорта будет осуществляться по шести полосам. Новая автодорога разгрузит улично-дорожную сеть города, напрямую связав Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя железнодорожный переезд, и позволит транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.
До конца 2022 года в Подмосковье реконструируют Володарское шоссе. После окончания работ оно станет четырехполосным. Также в будущем году планируется сделать удобную развязку с Каширским шоссе.
В следующем году в Подмосковье планируют завершить и реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах, работы на улице Туполева между Жуковским и Раменским городскими округами.
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«Долететь» до МКАДА
Одним из важнейших дорожных проектов в Московской области станет сдача в эксплуатацию нескольких участков платной трассы М-12Москва – Нижний Новгород – Казань. Этот президентский проект позволит разгрузить все восточное направление.
В следующем году будут сданы первые участки – порядка 22-24 километров, от Орехово-Зуева до ЦКАД. А в 2023 году можно будет «долететь» до МКАД совершенно беспрепятственно.
«Это очень важные проекты для развития экономики Московской области и, прежде всего, для качества жизни. Сообщение становится скоростным, удобным, комфортным. Для нас каждый такой проект – это новый виток развития, возможности для бизнеса и различных коммуникаций. Сейчас, в эпоху интернет-торговли, все это еще больше востребовано», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подмосковье продолжает привлекать инвесторов, заключать концессионные соглашения в дорожном строительстве.
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