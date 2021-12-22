РИАМО - 22 дек. В Боткинской больнице начал работу первый в стране индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.

На сегодняшний день больница имени С.П. Боткина является лидером городского здравоохранения в плане технического оснащения. В частности, здесь планируют протестировать использование технологий виртуальной реальности в области хирургии. В настоящее время тут уже применяют 3D-моделирование в травматологии, искусственный интеллект в эндоскопии. Кроме того, работает робот-хирург Da Vinci.

В Боткинской больнице предоставят возможность стартапам протестировать свои разработки на базе сети 5G. При этом инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне. Это дает возможность достичь очень высокой пропускной способности до 4 Гб в секунду.