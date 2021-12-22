РИАМО - 22 дек. За последние шесть лет специалисты сети клиник памяти столицы помогли более 8 тыс. пациентам. Первое такое медучреждение появилось в мегаполисе в 2016 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сеть клиник памяти помогает москвичам старшего поколения остановить ухудшение памяти и мышления. Чтобы справится с когнитивными нарушениями, пациенты проходят специальные курсы реабилитации. Программу разработали с использованием опыта зарубежных и отечественных специалистов.

Первую клинику реабилитации памяти открыли в 2016 году на базе психоневрологического диспансера № 15. В первый год работы реабилитацию прошли 233 пациента. В 2021 году помощь оказали 3,5 тыс. москвичей старшего поколения.

Записаться на прием к специалистам можно по номеру +7 499 785-48-30.