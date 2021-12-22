РИАМО - 22 дек. Новогодние ели в галерее на Кузнецком Мосту традиционно украсили известные дизайнеры и медиаперсоны, артисты балета и музыканты. Жителей и гостей столицы приглашают посетить эту площадку фестиваля «Путешествия в Рождество», сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

«Главная тема проекта в этом году – «Елки больших городов. Новогодние традиции», поэтому, гуляя по этой фестивальной площадке, можно «побывать» в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва», - рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Над убранством праздничных деревьев потрудились дизайнеры Артем Кривда, Анастасия Задорина (Zasport), Яна Расковалова, Алиса и Юлия Рубан (RUBAN FASHION), Евгений Линович (MASTERPEACE), Катя Добрякова, Элина Бочкаева (ELLYME) и другие.

Кроме того, в украшении елок принимали участие дирижер Юрий Башмет, композитор Виктор Осадчий, певец Егор Крид и другие известные личности.

У каждой ели свой неповторимый стиль. Стилист Алиса Боха, например, вдохновилась своей поездкой вместе с дочерью в Лондон и украсила дерево в духе волшебного мира Гарри Поттера. А дизайнер Артем Кривда признался, что Нью-Йорк и Новый год ассоциируются у него с детством и просмотром фильма «Один дома».