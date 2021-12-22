РИАМО - 22 дек. На столичных дорогах в среду ожидается образование пробок в 9 баллов из 10 возможных. Сейчас загруженность дорог составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Более свободное дорожное движение наблюдается на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Кутузовском проспектах.

Пробки в преддверии Нового года образуются в Москве из-за большого числа авто, на которых приезжают в Москву из других регионов России.