РИАМО - 22 дек. В самой дешевой квартире, выставленной на продажу в Москве в декабре 2021 года, не установлен туалет, а ее стоимость равняется 2,5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Площадь жилья составляет всего 10 кв. м. Квартира находится на юго-востоке города в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская». При этом продавец пообещал организовать туалет, если будет оформлена сделка.

В список самых дешевых квартир столицы также вошла студия площадью 13,2 кв. м рядом со станцией метро «Стахановская». Эта квартира продается за 2,8 млн рублей.

По данным сервиса ЦИАН, третье место среди самых дешевых столичных квартир заняло жилье в районе станции метро «Филатов Луг». Там квартира площадью 15 кв. м продается за 2,8 млн рублей.