РИАМО - 22 дек. На сегодняшний день первые 15 кафе и ресторанов столицы получили возможность компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг в III квартале 2021 года. 60% и более сотрудников этих заведений сделали прививки от Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые выплаты получили 15 кафе и ресторанов. В общей сложности им выделено 3,6 млн рублей», - сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Заявки на компенсацию затрат на коммунальные услуги в III квартале года продолжат принимать до 29 декабря. Выплаты предоставляют организациям, чьи сотрудники вакцинировались до 15 августа. При этом сумма компенсации может достигать почти 1 млн рублей.

Рестораны и кафе столицы могут подать заявку на портале i.moscow.