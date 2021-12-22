РИАМО - 22 дек. Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении двоих задержанных, которые подозреваются в причинении телесных повреждений 32-летнему мужчине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об избитом в центре Москвы поступило в полицию 21 декабря из медучреждения. У пострадавшего были травмы, полученные от неизвестных в ходе конфликта.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых по горячим следам. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Также он знаменит по участию в шоу «Ледниковый период». Известно, что на него напали, когда он заступился за девушку.