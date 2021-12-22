РИАМО - 22 дек. Морозная погода будет господствовать в среду в столичном регионе. Минимальная температура воздуха составит минус 23 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице днем в этот день температура воздуха составит минус 20-18 градусов, по области минус 23-18 градусов.

При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Эта погода является наиболее дискомфортной для метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхо-легочной патологией, особенно с бронхиальной астмой, с нарушением механизмов термоадаптации, холодовой аллергией и предрасположенных к сосудистым спазмам.