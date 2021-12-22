РИАМО - 22 дек. В среду свой день рождения отмечает заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия Подольска, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный гражданин Подольска и почетный гражданин Московской области Владимир Овчар.

Овчар родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. В 1963 году он окончил Томский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Овчар прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Более 40 лет работал в Московской области, в том числе свыше 20 лет - на одном предприятии.

Трудовую деятельность начал в 1963 году мастером на секретном заводе в Омске. С 1965 по 1978 годы работал на Подольском машиностроительном заводе им. Орджоникидзе инженером-конструктором, затем – начальником цеха. С 1978 по 1982 годы – главный инженер Подольского машиностроительного завода им. Орджоникидзе. С 1982 по 1987 годы – главный инженер Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем его гендиректор.

В 1988 году Овчар был назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1989 по 1992 годы был директором Подольского машиностроительного завода им. Орджоникидзе. С 1992 по 1997 годы – генеральным директором открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод».

С 1998 года Овчар был председателем совета директоров промышленных предприятий Подольска.

Овчар был членом КПСС с 1965 года. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского городского комитета КПСС. Он награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии совета министров СССР. Овчар также является заслуженным машиностроителем РСФСР, почетным гражданином Подольска.

Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 1999 года Овчару присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».