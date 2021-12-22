РИАМО - 22 дек. В среду свой день рождения отмечает всемирно известный врач-кардиохирург и общественный деятель, почетный гражданин Московской области Леонид Бокерия.

Он родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры (Абхазская АССР Грузинской ССР). Трудовую деятельность начал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского ордена Ленина медицинского института им. И.М. Сеченова в 1964 году, будучи студентом V курса этого института. В 1965 году окончил его по специальности «лечебное дело» и был распределен в аспирантуру, по окончании которой был принят на работу НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева в 1968 году.

Он прошел путь от старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора, а затем директора (1994-2019 годы) этого головного учреждения министерства здравоохранения РФ по профилю сердечно-сосудистая хирургия. В ноябре 2019 года назначен почетным президентом НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.

Бокерия является всемирно известным врачом-кардиохирургом и общественным деятелем. Он провел более 10 тыс. операций на открытом сердце, относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.

Он академик Российской академии наук, создатель крупнейшей в стране кардиохирургической школы, педагог, воспитавший не одно поколение врачей-кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профилям.

Также Бокерия является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии I Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Он написал свыше 50 монографий, более 20 руководств и учебных пособий.

Бокерия в 2019 году в качестве директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на теоретическую разработку и внедрение в практику здравоохранения Подмосковья новых технологий организации и оказания медпомощи на основе использования современных организационно управленческих решений, техники, инфокоммуникационных технологий и квалифицированных кадров.

В соответствии с соглашением НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева курируются 12 подмосковных сосудистых центров, проводятся телемедицинские консультации, обучение клинических ординаторов, организуются последипломные подготовки.

Бокерия является членом Общественной палаты РФ с момента ее основания, а также президентом общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Александра Невского, иностранными и общественными знаками отличия, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и Госпремии РФ, премии правительства страны.

Постановлением губернатора Подмосковья от 18 февраля 2021 года №50-ПГ Бокерии присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».