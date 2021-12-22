РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Слушатели проекта «Школа молодого юриста» в Подольске узнают о криминалистической экспертизе в среду.

В Подольске продолжаются занятия в рамках VIII ступени проекта «Школа молодого юриста», запущенного в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Так, на занятиях в среду слушатели встретятся со старшим экспертом криминалистом, майором полиции Александром Пичугиным.

На встрече ребята узнают об азбуке криминалистики, как проводятся криминалистические экспертизы, осмотр места преступления. Также им расскажут о нюансах расследования преступных деяний и ведении расследований.

Занятие начнется в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, 1 (аудитория 413). Вход для всех желающих бесплатный. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)215-80-61.