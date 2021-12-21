РИАМО - 21 дек. Подмосковные полицейские задержали неоднократно судимого 48-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по предпринимательнице и убийстве мужчины на территории Брянской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительно установленным данным, вечером 20 декабря возле одного из магазинов поселка Рогнедино Брянской области мужчина произвел несколько выстрелов из ружья в 47-летнюю предпринимательницу и скрылся с места преступления на автомобиле. Женщина выжила, ее госпитализировали.

Кроме того, возле одного из домов в близлежащей деревне Осовик было найдено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Полицейские Брянской области выявили связь между преступлениями и установили подозреваемого. На рецидивиста составили ориентировки и направили в подразделения МВД ближайших к Брянской области регионов.

«В результате комплекса мероприятий сотрудники УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в тот же день задержали на территории АЗС, расположенной в городе Верея, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений», - сказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она отметила, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы Брянской области.