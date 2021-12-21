РИАМО - 21 дек. Каток площадью более 5,5 тыс. «квадратов» откроется 26 декабря на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Там пройдет пройдет масштабный фестиваль зимних развлечений. На территории катка предусмотрели две зоны для катания – взрослую и детскую. Вход и прокат катков бесплатные.

Еще на этой территории будут работать тюбинговые горки. Длина самого большого тюбингового спуска – 60 м.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в регионе откроется более 300 катков, а также почти 150 тюбинговых трасс.

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