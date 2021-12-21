РИАМО - 21 дек. Ряд услуг для людей с инвалидностью в Москве будет переведен в электронный формат, начиная с 24 декабря, подать заявление на получение протезов и прочих средств реабилитации, а также обеспечение собакой-проводником и оказание услуг по переводу жестового языка можно будет онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление по переводу услуг для москвичей с инвалидностью в электронный вид подписал мэр столицы Сергей Собянин. Жители города смогут подать заявления онлайн на портале mos.ru в разделе «Социальная поддержка»/«Инвалидам».

Подать онлайн-заявку можно будет на получение технических средств реабилитации (например, опорные трости или кресла-коляски различных модификаций) и протезно-ортопедических изделий либо на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия (в том числе за их ремонт и замену).

Также москвичи смогут подать электронную заявку на обеспечение собакой-проводником и компенсацию расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание.

Кроме того, станет возможна подача онлайн-заявления на оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) или компенсацию расходов за такие услуги.

Для обращения за перечисленными услугами больше не потребуется посещать учреждения социальной защиты.

Порядок предоставления услуги

За счет организации межведомственного электронного взаимодействия был также сокращен перечень необходимых документов. Проверка предоставленных сведений будет проводиться онлайн, получатели услуг смогут отслеживать ход рассмотрения заявлений в личном кабинете на портале mos.ru.

По итогам рассмотрения заявлений получателей услуг пригласят в ближайший территориальный центр социального обслуживания по месту жительства или в ресурсный центр для инвалидов для получения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий либо доставят их на дом.

Компенсации произведенных расходов будут перечислены на банковские счета получателей услуг.

При необходимости заявители получат приглашения в иные специализированные организации, осуществляющие обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, собаками-проводниками либо услугами по переводу русского жестового языка.

Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тыс. москвичей с инвалидностью.

В 2021 году технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия получили свыше 200 тыс. человек. Еще порядка 60 тыс. москвичей получили компенсацию за самостоятельно приобретенные протезы и средства реабилитации.