РИАМО - 21 дек. По словам экспертов, Подмосковье стало лидером «Зеленого рейтинга» по качеству сбора отходов и экологической ответственности благодаря слаженной работе общественности, бизнеса и власти. Кроме того, на это повлияло прозрачное проведение реформы по обращению с отходами, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Московская область возглавила «Зеленый рейтинг», составленный по инициативе федерального правительства. Итоги опубликовал Российский экологический оператор (РЭО). Оценивали эффективность проведения реформы по обращению с ТКО за 11 месяцев 2021 года.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создается комплексная современная система по обращению с отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов. Действует 10 высокотехнологичных КПО, еще один откроют до конца года. Здесь сортируют отходы для дальнейшей переработки - это является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

«Результат лидерства - это слаженная работа команды. Когда общественность, бизнес и власть слышат и понимают друг друга, результат не заставляет себя ждать. Я поздравляю Подмосковье с этой победой», - прокомментировала результаты рейтинга председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

В городских округах организовано свыше 62 тыс. контейнерных площадок и 54 «Мегабака» для сбора отслужившей крупногабаритной техники и мебели. Благодаря жителям, которые начали разделять отходы, порядка 5,1 млн тонн мусора с 2019 года отправили на переработку, а не в землю.

Председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что реформу проводят прозрачно для общественников и жителей.

«Тема отходов находится на личном контроле у губернатора Андрея Воробьева. У этой работы есть конкретный результат. Мы как общественники стали получать намного меньше жалоб. На Московскую область ориентируются другие регионы. Например, проект «Мегабак» в том или ином виде появляется во многих других субъектах», — подчеркнул Усманов.

В этом году в общественных местах начали устанавливать экопункты - аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары. К концу 2024 года их будет 5 тыс. За сданные бутылки и банки можно выиграть ценные призы или получить скидки. С марта в экопунктах собрали уже более 107 тыс. кг чистого сырья, которое сразу отправляют на переработку.