РИАМО - 21 дек. С начала 2021 года в Подмосковье начали работать 13 новых пунктов приема заказов «Центра мемориальных услуг». Общее число отделений достигло 35, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

За время работы организации ее специалисты помогли более 1 тыс. жителей региона. Они рассказали посетителям о погребении и ритуальном обслуживании в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Благодаря расширению центра специалисты смогут помочь большему числу граждан решить вопросы с похоронами близких и собрать документы. Сотрудники могут посоветовать, как провести церемонию прощания, предложат необходимые ритуальные принадлежности, спланируют маршрут катафального и пассажирского транспорта, а также сопроводят на всех этапах захоронения.

В ноябре-декабре открылись 3 пункта в Кашире, Одинцовском округе и Люберцах.

В Кашире за помощью можно обратиться с понедельника по субботу с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Первая Дзержинская, д. 48, к. 3. В Одинцовском округе дополнительное отделение работает в те же часы по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 7а, ст. 2. В Люберцах центр работает в будни с 09:00 до 17:00 и в субботу с 09:00 до 16:00 по адресу: Октябрьский проспект, д. 338.

Задать вопросы также можно по телефону горячей линии 8 (498) 568-99-99 круглосуточно.