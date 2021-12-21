РИАМО - 21 дек. В ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском городском округе ввели в эксплуатацию детский сад. Новое образовательное учреждение в городе Видное рассчитано на 155 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Как сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, детский сад появился в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Его площадь составила 3118 кв. м.

В учреждении будут заниматься 8 групп малышей: семь по 20 детей и одна на 15. В групповых ячейках детского сада предусмотрены игровая, спальная и туалетная комнаты, а также раздевалки. Помимо этого в учреждении расположены медицинский и пищевой блоки, постирочная, помещения охраны, залы для занятий спортом и музыкой, комнаты для хранения инвентаря, кабинеты логопеда и психолога и технические зоны.

Территория образовательного учреждения благоустроена. Для каждой из групп там организованы прогулочные площадки и теневые навесы. Застройщиком выступила ГК МИЦ.

Строительство объекта началось в 2019 году. В ЖК «Зеленые аллеи» уже построены и открыты школа на 600 мест и встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест, которые тоже вошли в комплексное развитие территории.