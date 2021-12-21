РИАМО - 21 дек. Субсидию в размере 1,1 млрд рублей получит Подмосковье на строительство школ. Деньги предоставят в 2022 году из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Итоги переписи показали, что в Подмосковье уже 11 млн жителей. Регион растет, контингент учащихся прирастает ежегодно на 50 тыс. детей - это большая нагрузка на систему образования, поэтому дополнительное федеральное финансирование здесь необходимо», - рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова,

Она напомнила, что за последние 5 лет в регионе были открыты 125 школ, 94 пристройки, 150 детских садов.

«Но в области еще остаются школы, где дети занимаются в две смены. В августе был дан старт следующей очереди строительства - в Московской области одновременно заложили капсулы сразу 25 школ», - отметила Самединова.

По ее словам, через два года новые образовательные учреждения появятся там, где они больше всего востребованы.