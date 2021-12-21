РИАМО - 21 дек. В Подмосковье более 50% всех газифицированных домов заключили единый договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) со специализированной организацией. В 7 городских округах Подмосковья такой договор заключили все газифицированные дома, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

По словам руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, достигнутый результат стал возможен благодаря совместной работе Госжилинпекции и министерства энергетики Московской области.

Просветительская работа с хозяевами газифицированных квартир дала результат – к концу 2021 года 58% всего газифицированного жилого фонда области перешло на единый договор обслуживания внутриквартирного и внутридомового оборудования.

Сегодня такие договоры заключаются в 56 муниципальных образованиях Подмосковья. При этом в 7 городских округах региона единый договор обслуживания ВДГО И ВКГО заключили все газифицированные дома.

Результат в 100% показали Кашира, Котельники, Молодежный, Павловский Посад, Лобня, Электросталь и Звездный городок. Также в десятку наиболее успешных округов с результатом 99% вошли Солнечногорск, Реутов и Черноголовка.

Еще в 11 муниципальных образованиях процент заключения договора на обслуживание ВДГО+ВКГО с единой спецорганизацией превысил 80%. В «зеленой зоне» по итогам года оказались Орехово-Зуевский округ (98%), Мытищи (98%), Пущино (97%), Краснознаменск (97%), Подольск (96%), Королев (95%), Щелково (89%), Шатура (87%), Ленинский округ (87%), Луховицы (85%) и Долгопрудный (85%).

Сейчас действующее законодательство позволяет работать в одном доме нескольким специализированным организациям – отдельно по ВДГО и отдельно по ВКГО. В Московской области насчитывается 40 тыс. газифицированных домов и более 2 млн квартир, что значительно усложняет взаимодействие спецорганизаций по вопросам обслуживания сетей и контроль их безопасной эксплуатации.

«Наш интерес как контрольно-надзорного органа в том, чтобы упорядочить систему и сделать так, чтобы на один дом и квартиры в нем приходилась одна специализированная организация», - сказала глава Госжилинспекции региона.

Она отметила, что сегодня оформить такой договор можно из дома. На портале «Добродел» реализован онлайн-сервис по установке системы датчиков и газоанализаторов, а также заключению договоров на обслуживание газового оборудования.