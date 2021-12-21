РИАМО - 21 дек. С момента установки площадок проекта «Мегабак» в округах Подмосковья было собрано более 66 тыс. кубометров крупногабаритных отходов. Проект реализуется с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Чаще всего на площадки «Мегабак» подмосковные жители привозят старую мебель, древесину и оконные рамы – сейчас они составляют более 60% от общего объема КГО. Далее по количеству объема идут автомобильные шины, текстиль - 20% и 10% соответственно», - рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На текущую дату в 51 городском округе установлены 54 площадки «Мегабак». Еще несколько появятся до конца года.

После праздников проект запустит традиционную акцию «Подари своей елке вторую жизнь», которая предполагает переработку праздничных деревьев. Акция стартует 10 января.

Реформа по обращению с ТКО в Подмосковье реализуется уже 2 года. Она помогла закрыть все 39 полигонов старого формата. Теперь переработка осуществляется с помощью 10 современных комплексов. Еще один КПО – «Нева» в Поварове – планируется открыть до конца года.