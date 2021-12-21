РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, упавшего с высоты, еще трое рабочих пострадали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего в результате падения с высоты при производстве строительных работ.

По предварительным данным, во вторник рабочие выполняли строительные работы в одном из частных домов в коттеджном поселке «Новые Вешки». В какой-то момент стремянка, на которой стояли 4 рабочих, сломалась под их весом, в результате чего при падении трое человек пострадали. Пострадавшие были госпитализировали в медицинское учреждение, где один из рабочих скончался от полученных травм.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.