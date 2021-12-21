РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор инвалиду-колясочнику из микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщает пресс-служба депутата.

Обращение поступило в волонтерский штаб балашихинского отделения партии «Единая Россия».

«По понедельникам мы проводим заседание волонтерского штаба. Обсуждаем, какие заявки поступили, какие выполнены или остаются на контроле. Сегодня передал продуктовый набор инвалиду-колясочнику Василию Дьячкову из микрорайона Железнодорожный», - сказал Ефимов.

Мужчина поблагодарил депутата за помощь и рассказал, что из-за того, что коляска широкая и не проходит в лифт, он нечасто спускается на улицу с восьмого этажа и гуляет на балконе.

«Раз в четыре года мне бесплатно предоставляют две коляски. Но они широкие, тяжелые, неудобные для передвижения. Сколько раз просил выделить одну, но подороже и лучше качеством, но там централизованные закупки», - подчеркнул Дьячков.

Парламентарий пообещал уточнить в фонде социального страхования, как можно повлиять на ситуацию.

«Это бюджетные деньги, и услуга или средства реабилитации, которые предоставляются гражданам, должны быть не только надлежащего качества, но и удобными в эксплуатации», - отметил Ефимов.

Он взял контактный телефон у Дьячкова, чтобы проинформировать его после получения ответа из ФСС.