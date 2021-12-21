РИАМО - 21 дек. Памятные мероприятия прошли в Подмосковье в 80-ю годовщину гибели легендарного генерала Льва Доватора. Были возложены цветы и венки к памятному обелиску, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области Кристина Кротова.

В мероприятиях приняли участие казаки Отдельского казачьего общества Московской области, Рузского станичного казачьего общества имени Л. М. Доватора и кадеты Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Л.М. Доватора.

Лев Михайлович Доватор родился в 1903 году в бедной крестьянской семье, проживающей в небольшом селе Витебской губернии. В Красную Армию он добровольцем вступил в 1924 году. Уже через неделю после начала Великой Отечественной войны Доватор отправляется в распоряжение штаба Западного фронта, в июле Лев Михайлович был награжден орденом Красного Знамени за отличия в боях на Соловьевой переправе.

В августе 1941 года Доватор возглавляет Отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, состоявшую из нескольких казачьих полков. Уже с первых боев он показал себя отличным командиром, который не только умело организовывал дерзкие по смелости атаки, но и с отеческой любовью относился к своим подчиненным, стараясь по возможности не рисковать жизнями мужественных казаков.

Во время контрнаступления советских войск под Москвой кавалерийский корпус генерал-майора Доватора после рейда по тылам противника 19 декабря 1941 года вышел к реке Руза в районе деревни Палашкино. Готовя очередную атаку, Лев Доватор решил лично осмотреть позиции противника. Внезапно гитлеровцы открыли пулеметный огонь, в результате которого Лев Доватор был смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1941 года гвардии генерал-майору кавалерии Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии на месте гибели легендарного кавалериста был установлен памятный обелиск.

«Великая Отечественная война, подвиг наших предков – это история. Мы должны знать и помнить, каким трудом удалось одержать победу тем, кто воевал. Предки, прошедшие эту войну, занимают в истории нашей Родины важнейшее место», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.