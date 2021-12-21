РИАМО - 21 дек. Работники подразделений региональной противопожарно-спасательной службы провели патрулирование на акватории Подмосковья и выявили в регионе 16 водоемов с опасной толщиной льда, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в профилактических рейдах на водоемах региона было задействовано более 170 спасателей и 57 единиц техники.

«В ходе патрулирования работники противопожарно-спасательной службы провели замеры толщины льда 52 водоемов. Согласно данным мониторинга, толщина ледового покрытия варьируется от 0 до 21 сантиметра. Вызывают опасения водоемы, где толщина льда не достигла величины в 7 сантиметров», – рассказал Пестов.

Он отметил, что спасатели не рекомендуют выходить на лед Москвы-реки в Можайском округе, Коломне и Бронницах. Также тонкий лед выявили на реке Клязьме в Ногинске, реке Яузе в Мытищах, реке Вохонке в Павловском Посаде, реке Оке в Озерах и реке Пахре в Подольске.

Кроме того, небезопасны лед реки Нары в Наро-Фоминском округе, лед реки Волги в Дубне и реки Гнилуши в Домодедове.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют воздержаться от посещения рек Ольховки в Раменском, Нахабинки в Красногорске, Сестры в Талдомском городском округе и реки Оки в Ступино и Луховицах», – подытожил Пестов.