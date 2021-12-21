РИАМО - 21 дек. Победителей ежегодного творческого конкурса BIOT ART наградили 10 декабря в рамках молодежной программы 25-й юбилейной Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2021) в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

Цель конкурса – предоставить молодежи возможность творческого самовыражения, простимулировать их интерес к сфере безопасности и охраны труда.

Все участники конкурса были разделены на две возрастные группы: обучающиеся российских школ, лицеев, центров образования, гимназий и колледжей 6-14 лет и студенты школ, лицеев, центров образования, гимназий, колледжей и вузов (бакалавры, магистранты и аспиранты) в возрасте 15-25 лет. В конкурсе было предусмотрено три номинации: «Видеоролик», «Комикс» и «Плакат».

В оргкомитет поступило более 400 работ со всей страны, еще 25 регионов России приняли участие дистанционно и провели полуфинал у себя, а в оргкомитет прислали лучшие работы.

В номинации «Комикс» в первой возрастной группе (6-14 лет) призерами стали: Юлиана Крюкова из средней школы поселка Ярославка Ярославского муниципального района (1 место), Павел Устинов из Севастополя (2 место) и Дарья Павлова из школы №656 Курортного района Санкт-Петербурга (3 место).

Во второй возрастной группе (15-25 лет) награды получили: 1 место - Дарья Винник из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 2 место - Софья Лопашова из Ижевского монтажного техникума, 3 место - Гордей Полячков из средней общеобразовательной школы №83 Новосибирска.

Призерами первой возрастной группы в номинации «Плакат» стали: 1 место - Александра Бабушкина из средней общеобразовательной школы поселка городского типа Волжский муниципального района Красноярский Самарской области, 2 место – Ксения Обухова из МУДО «ДТДиМ» Воркуты, 3 место – Алина Стегнеева из основной общеобразовательной школы №1 Анадыря.

Призеры второй возрастной группы в номинации «Плакат»: 1 место – Егор Шумаков из ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище в городе Мурманске», 2 место - Александра Вершинина из Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), 3 место - Никита Марилов из Тверского государственного технического университета (ТвГТУ).

Призеры первой возрастной группы в номинации «Видеоролик»: Степан Поларшинов из основной общеобразовательной школы села Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области (1 место), Максим Милютов из ГКОУ Удмуртской Республики «Завьяловская школа-интернат» (2 место) и Наталья Конюхова из детской студии мультипликации «Сельси» МАУ «Дворец искусств» Ханты-Мансийска (3 место).

Призеры второй возрастной группы в номинации «Видеоролик»: 1 место – Кирилл Губарев из Мурманского технологического колледжа сервиса, 2 место – Виктор Широков из Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта, 3 место – Наталья Веретенникова из Югорского государственного университета Ханты-Мансийска.

На торжественной церемонии в рамках БИОТ-2021 призеров творческого конкурса наградили денежными призами, дипломами и подарками. Их работы выставлены в галерее BIOT ART.

Организатором конкурса выступила Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (ассоциация «СИЗ»).