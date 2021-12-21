РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Подольске жителям напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности при установке новогодней елки и в преддверии новогодних праздников, сообщили на сайте администрации округа.

Горожан предупредили о том, что не стоит устанавливать новогоднюю ель рядом с плитами, каминами, печами, отопительными приборами и электрическими нагревателями, украшать ее настоящими свечами и быстро загорающимися игрушками. Ель нужно поставить так, чтобы она не стояла на проходе и не мешала передвигаться по комнате, тем более, если в доме живет ребенок или домашние питомцы.

Следует быть осторожными, используя хлопушки, свечки и бенгальские огни возле елки – это грозит пожаром. Не стоит разрешать детям баловаться возле елки без присмотра взрослых и зажигать рядом свечи и спички. Лучше всего покупать электрическую гирлянду, сделанную на заводе. Если в ее работе возникли неполадки – появление неприятного запаха или искр, лампочки стали мигать, а провод стал нагреваться – нужно отключить гирлянду от сети.

Если ель все же успела загореться, ее нужно уронить на пол и накрыть плотным покрывалом или шерстяным одеялом, после чего, убедившись, что гирлянда не находится под напряжением, облить дерево водой.