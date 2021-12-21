РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие обратившейся к нему в ходе приема жительнице Балашихи в организации проведения бесплатного МРТ для ее ребенка, сообщает пресс-служба депутата.

Прием жителей Балашихи и Реутова состоялся в общественной приемной партии «Единая Россия».

Мама ребенка-инвалида Наталья Полбина из микрорайона Керамик рассказала парламентарию, что перед прохождением лечения в стационаре ее сыну требуется проведение МРТ головного мозга с контрастом и наркозом, а аппарат в клинике, где они ежегодно проходят лечение, сломался. Им предложили пройти обследование в частном медицинском центре, но это для них очень дорого.

Ефимов во время приема уточнил, где можно сделать требуемые процедуры.

«Сложное исследование можно пройти в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Поможем маме и ее ребенку», - сказал Ефимов.

В ходе приема к депутату также обратился пенсионер Сергей Тарасов с Саввинского шоссе, который пожаловался на неработающий почти четыре месяца городской телефон. Им с супругой за 80 лет. Он отметил, что мобильный телефон они не всегда слышат, да и кнопки там маленькие – набирать неудобно. Привыкли к городскому, стационарному, но он молчит.

«В Ростелекоме говорят, что украли провода и телефон заработает со дня на день. Случись что, а мы без связи», - сообщил мужчина.

Депутат отметил, что это не первая жалоба на неработающие городские линии.

«Городской телефон для наших бабушек и дедушек – это как вода, газ, тепло. Компания должна понимать свою социальную ответственность и быстрее восстанавливать сети в случае аварии или кражи линий. Постараемся помочь пенсионеру», - сказал Ефимов

Еще одна заявительница, Лидия Метальникова с улицы Лесные Поляны микрорайона Кучино, рассказала, что в ноябре в их доме произошел пожар. Сгорели две квартиры, а ее жилье полностью затопило водой.

По ее словам, не осталось ничего, плиты перекрытия находятся в аварийном состоянии.

Парламентарий разъяснил порядок получения материальной помощи, предоставление которой начнется в следующем году.