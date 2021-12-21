РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту юной жительницы Балашихи, он передал ей куклу, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе»

О своих мечте 6-летняя Евдокия Фроликова из многодетной семьи написала Деду Морозу на открытке, которую разместили на новогодней елке, установленной в Балашихинском отделении партии «Единая Россия». Шапкин срезал письмо Евдокии и навестил ее с подарками.

«Рад принять участие в этой замечательной акции, потому что детство, это такое время, когда хочется верить в чудеса и наверное каждый из нас это проходил в своей жизни, а исполнять под Новый год желания наших детей это для меня и моих коллег интересная и добрая традиция. Я думаю, что ее поддержат очень многие»,- сказал Шапкин.

Он поздравил Евдокию и ее маму с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и воплощения всех задуманных желаний и вручил куклу и сладкий подарок. Девочка поблагодарила депутата и призналась, что они вместе с мамой не ожидали такого чудесного события.

«Спасибо вам большое! Я очень рада, что мое желание сбылось!», – отметила Евдокия.

Завершилась встреча праздничным чаепитием.

Акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам. Благодаря ей больше детей смогут получить подарки и почувствовать радость и новогоднее волшебство. Акция проходит с 2018 года на всей территории страны.